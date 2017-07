Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Thailand aangepast vooruitlopend op de crematieplechtigheden van 25 tot en met 29 oktober voor de vorig jaar overleden koning Bhumibol.

”Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode. Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis. Er geldt in Thailand een verbod op het beledigen van het Koningshuis. Dit wordt strikt gehandhaafd met zeer zware straffen tot gevolg”, aldus de waarschuwing aan toeristen en bezoekers.

Gevangenisstraffen van vijftien jaar zijn geen uitzondering en de laatste jaren is het aantal vervolgingen alleen maar toegenomen. Hierbij kan het simpelweg ‘liken’ op Facebook van een bericht dat de Thaise autoriteiten als beledigend ervaren al voldoende zijn voor een veroordeling.

Buitenlandse Zaken zegt ook dat rond de crematieplechtigheden mogelijk extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. ”Zorg dat u zich altijd kunt identificeren. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de lokale media. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten”, aldus het nieuwe advies op de website Nederland Wereldwijd van de Rijksoverheid.