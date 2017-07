CANBERRA – De Australische Labor-partij wil niet wachten op het overlijden van koningin Elizabeth met het houden van een referendum over het inruilen van de monarchie voor een republiek. Dit in tegenstelling tot het standpunt van de pro-republikeinse liberale premier Malcolm Turnbull, die het onderwerp pas wil aansnijden na de dood van de Queen.

Oppositieleider Bill Shorten wil, als hij de komende verkiezingen wint, meteen een volksraadpleging houden met de simpele vraag ‘steunt u een Australische republiek met een Australisch staatshoofd?’ Als het antwoord daarop in meerderheid ‘ja’ luidt, dan kan worden gewerkt aan een referendum waarin de bevolking kan bepalen hoe de president zou moeten worden gekozen of geselecteerd.

Shorten, die zaterdag een toespraak houdt bij de Australische Republikeinse beweging, meent dat de tijd rijp is om de staatsvorm nu aan de orde te stellen. “We hoeven niet te wachten tot alle andere problemen in Australië zijn opgelost. Het is goed nu helderheid te bieden en ik weet zeker dat de koningin ons net zo vriendelijk zal uitzwaaien als ze heeft gedaan met alle andere landen die besloten om de monarchie af te schaffen. We kunnen een republiek worden en stil respect hebben voor koningin Elizabeth.”

Australië heeft in 1999 al eens gestemd over afschaffing van de monarchie. Het ja-kamp verloor toe mede omdat de vraag was gekoppeld aan onduidelijkheid over het kiezen van een nieuw staatshoofd. Reden voor Bill Shorten om de twee zaken nu los te koppelen. Pikant detail: de huidige premier was toen voorzitter van Australian Republican Movement.