PALMA – Koning Felipe is vrijdag zijn vakantieverblijf op Mallorca begonnen met een reeks ontvangsten voor de plaatselijke autoriteiten in het over zee uitkijkende eeuwenoude Almudaina paleis, tegenover de kathedraal.

De Spaanse koning sprak achtereenvolgens met Francina Armengol, president van de Balearen-eilanden, met parlementsvoorzitter Baltasar Picornell i Lladó, de nieuwe burgemeester van Palma, Antoni Noguear en met de voorzitter van de gemeenteraad, Miquel Ensenyat.

De audiënties zijn traditie en geven de lokale bestuurders de kans kort bij te praten met de bezoekende koning. Zo is eerder de openstelling van de koninklijke tuin bij paleis Marivent aangekaart.

Zaterdag beginnen de zeilwedstrijden om de Koningscup. De verwachting is dat Felipe een aantal keren meedoet. In de komende dagen zijn ook een fotosessie, ontvangst van premier Mariano Rajoy, en een receptie voor vertegenwoordigers van de bevolking van Mallorca voorzien.