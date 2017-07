PALMA – De Spaanse koninklijke familie is de laatste van de Europese koninklijke families die aan de zomervakantie begint. Koning Felipe is vrijdag neergestreken op het eiland Mallorca en zijn gezin wordt later op de dag of zaterdag verwacht. Koning Willem-Alexander en zijn gezin behoorden dit jaar tot de eerste vakantiegangers door het vroege begin van de schoolvakantie van zijn dochters.

Felipe heeft op Mallorca nog een aantal verplichtingen maar kan de komende week bijna elke dag gaan zeilen. Koningin Letizia vindt het verblijf onder het spiedend oog van tientallen camera’s en tienduizenden toeristen overigens allesbehalve vakantie. Voor haar begint die pas bij vertrek uit Palma naar een voor de media onbekende bestemming.

Koningin Sofia was al eerder aangekomen op Mallorca, samen met haar onafscheidelijke jongere zus prinses Irene. De afgelopen dagen genoot ze van de aanwezigheid van zes van haar acht kleinkinderen, het kroost van dochters Elena en Cristina die zelf werden gespot met familie in Griekenland. Het zestal vertrekt dit weekeinde om elders met de ouders vakantie te vieren. Sofia blijft en hoopt dat schoondochter Letizia haar tijd toestaat met kleindochters Sofia en Leonor.

Kasteel

Voor de Britse koningin Elizabeth begint maandag de lange zomervakantie pas echt, al is ze al anderhalve week weg uit Londen. Op dit moment verblijft ze in Craiwogan Lodge op het terrein van haar Schotse kasteel Balmoral, dat tot dit weekeinde nog geopend is voor het publiek. Maandag kan ze het kasteel weer in. Echtgenoot prins Philip (96) heeft volgende week nog een verplichting in Londen, zijn laatste voor zijn pensionering.

Voor de kinderen van het Belgische koningspaar is de vakantie al enkele weken aan de gang, maar koning Filip en Mathilde hebben de agenda niet geheel vrij kunnen houden. Naast de nationale feestdag vorige week zijn er dit weekeinde plechtigheden in Ieper en Zonnebeke ter herdenking van de slag om Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog. Prins William en echtgenote Catherine en op zondag ook prins Charles komen daarvoor ook naar België.

De Luxemburgse groothertogelijke familie zag het vakantierooster deze week in de war gestuurd door de bosbranden aan de Côte d’Azur, waardoor ze op last van brandweer en politie hun villa bij Carbasson moesten verlaten.