LONDEN – De Britse prins Charles opent volgend jaar in de Australische stad Gold Coast de 21e editie van de Commonwealth Games, oftewel de Gemenebestspelen. Dat maakte het Britse hof vrijdag bekend.

Namens koningin Elizabeth zal Charles de traditionele boodschap uitspreken bij de opening. In de boodschap worden atleten opgeroepen om samen te komen in de naam van vriendschappelijke competitie. Momenteel legt deze boodschap een reis van 388 dagen af langs alle landen en gebieden van het Gemenebest.

Charles opende de spelen al eens in 2010, die toen plaatsvonden in India. In totaal was de prins aanwezig bij zes edities van de Gemenebestspelen. Naast Charles is ook Elizabeths andere zoon prins Edward aanwezig bij het sportevenement. Hij is namelijk vicebeschermheer van de spelen.

Dit jaar vinden de Gemenebestspelen plaats van 4 tot en met 15 april. Zeventig landen en regio’s doen mee aan het sportevenement.