LONDEN – Kinderen van een Brits zomerkamp hebben vrijdag een speciale gast over de vloer gehad. Prins Harry liep een middagje mee met de vrijwilligers in Central Park in Londen en stak al snel zijn handen uit de mouwen, zo blijkt uit beelden die Kensington Palace heeft gedeeld.

Harry deed zijn bijdrage bij het uitdelen van de lunchpakketjes maar maakte bij de jongens en meisjes vooral indruk toen hij meespeelde en -coachte tijdens een potje handbal.

Het bezoek van de prins was op uitnodiging van de Fit and Fed-campagne, die kinderen in het hele land tijdens de schoolvakantie actief en gezond probeert te houden. Gedurende de zomer worden honderd achterstandswijken aangedaan. In heel 2017 moeten 12.000 kinderen en jongeren aan het project mee hebben gedaan.