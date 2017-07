GRÅSTEN – Prinses Benedikte heeft vrijdagmiddag ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Deense Rotary de Paul Harris Fellow-prijs ontvangen.

Die onderscheiding is vernoemd naar de oprichter van de Rotary en wordt gegeven aan iemand die minstens duizend dollar heeft geschonken aan de organisatie, of op wiens naam dat is gebeurd.

Prinses Benedikte nam de onderscheiding in ontvangst in hotel Benniksgaard in het Zuid-Deense Gråsten, waar de koninklijke familie traditioneel een deel van de zomervakantie doorbrengt. De zus van koningin Margrethe heeft de afgelopen dagen in en rond Gråsten tal van activiteiten ontplooit, met name in verband met de Jamboree van de scouts in het naburige Sønderborg.