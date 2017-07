BANGKOK – De verjaardag van koning Vajiralongkorn is vrijdag zonder de gebruikelijke uitbundige feestelijkheden gevierd. ‘Er heerste een sombere en bedrukte stemming’ aldus de Thaise online nieuwssite Khaosod. Reden was dat de Thai nog steeds rouwen om de dood van Vajiralongkorns vader, koning Bhumibol.

De nieuwe koning werd vrijdag 65 jaar. De kleurrijke militaire parades en het uitgebreide vuurwerk dat de Thai gewend zijn van de viering van de verjaardag van de koning, bleven achterwege en hield de koning geen toespraak zoals zijn vader vaak deed. Ook waren de straten niet versierd, al had de junta de bevolking wel gevraagd om vrijdag en zaterdag de vlag uit te hangen.

De nadruk lag op religieuze plechtigheden, zoals het in de tempels geven van aalmoezen aan monniken. Juntaleider en premier Prayuth Chan-o-cha nam deel aan een ceremonie in Bangkok.

In een televisietoespraak vrijdagavond was Prayuth vol lof over de nieuwe koning, die vorig najaar op de troon kwam. “Hij heeft zijn koninklijke opdracht vervuld in het voetspoor van zijn vader. Zijn hart is vol medeleven”, meende de premier die sinds 2014 een militair bewind leidt.