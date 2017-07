MONACO – Prins Albert II en zijn vrouw prinses Charlène gaven vrijdagavond acte de présence op het jaarlijkse gala ten bate van het Monegaskische Rode Kruis in de Sporting Club van Monte Carlo. Het was de 69e editie van het gala, dat het traditionele hoogtepunt vormt van het zomerseizoen in het vorstendom.

Sinds het overlijden van zijn moeder prinses Gracia in 1982 is prins Albert voorzitter van het Rode Kruis in Monaco. In de loop der jaren hebben grote namen als Frank Sinatra, Sammy Davis jr en Elton John opgetreden op de gala’s.

Aan de oprichting in 1948 van de lokale afdeling van het Rode Kruis ligt een besluit ten grondslag van de toenmalige vorst Louis II. Een jaar later al werd het eerste bal gehouden, onder toeziend oog van prins Rainier III. Meteen al werden grote namen aangetrokken om de gasten te onderhouden én de opbrengst van het gala omhoog te stuwen. Na de dood van haar man nam Gracia deze taak over.