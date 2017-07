AMMAN – De Jordaanse koning Abdullah heeft vrijdagavond (lokale tijd) gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. De twee bespraken de regionale spanningen die de afgelopen twee weken zijn ontstaan in het Midden-Oosten.

Zowel koning Abdullah als Trump is positief over de maatregelen die zijn genomen om de situatie te de-escaleren. Beiden zijn dan ook tevreden over de vooruitgang die wordt geboekt, zo liet het Witte Huis weten in een verklaring. Trump benadrukte ook nog dat Jordanië een belangrijke rol speelt in de veiligheid in de regio.

De Jordaanse koning haalde donderdag nog fel uit naar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij waarschuwde dat de nauwe banden tussen de twee buurlanden op het spel stonden nadat Netanyahu een Israëlische ambassadebeveiliger die eerder twee Jordaniërs doodschoot bij de Israëlische ambassade in Amman, warm had onthaald.