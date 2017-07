DEN HAAG – Paleis Noordeinde is deze zomer nog één keer open voor publiek, volgende week zaterdag. De kaarten zijn al uitverkocht en bezoekers waren de afgelopen zaterdagen vaak zo enthousiast dat ze al lang voor de tijd dat ze volgens hun entreebewijs naar binnen mochten, in de rij gingen staan.

Zaterdag was geen uitzondering. Voor het paleis stond de hele dag een rij geduldig wachtend op de veiligheids- en toegangscontrole. Elk halfuur mocht een vast aantal belangstellenden naar binnen maar dat verhinderde niet dat zich binnen af en toe ook rijen vormden. Voor de spectaculaire Indische zaal bijvoorbeeld, waar door de deuropening een kijkje kan worden genomen.

Het paleis is niet alleen voor de bezoekers een ontdekkingsreis, ook de medewerkers ontdekken bij nadere bestudering nieuwe sporen van vroegere bewoners of van vaklieden die hun handtekening of speelse tekening in stucwerk of verf hebben achtergelaten.

Geheimen

In de Galerijzaal bijvoorbeeld, waar op de plafondrand twee minuscule afdrukken zijn te vinden van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. In het Koninklijk Huisarchief zijn daarvan onlangs pas de pendanten gevonden, die zeer waarschijnlijk als mal hebben gediend.

De rondgang is in vergelijking met de veel langduriger openstelling van bijvoorbeeld de koninklijke paleizen in Londen en Brussel, bijzonder omdat toelichting en uitleg wordt gegeven door paleismedewerkers zelf. Zaterdag bijvoorbeeld ook door persoonlijk adviseur Pien Zaaijer, die haar eigen stoel aan de koninklijke vergadertafel kon aanwijzen. “Hier bespreken we de agenda, de uitnodigingen en nog veel meer, maar daar kan ik niks over zeggen”, zei ze tot hilariteit van haar gehoor. Het paleis is weliswaar open, maar niet alle geheimen worden prijs gegeven.