AMSTERDAM – U2-frontman Bono nam tijdens zijn show in de Amsterdam Arena zaterdagavond even een moment om stil te staan bij het overlijden van prins Friso. De Ierse rockster is goed bevriend met diens weduwe Mabel en leerde zodoende ook de in 2013 overleden prins kennen. In de Arena droeg Bono het nummer One Tree Hill aan hem op, schrijft het AD.

Mabel, die volgens de krant in de zaal aanwezig was, werd ook nog rechtstreeks geadresseerd tijdens de eerste van twee Nederlandse optredens in het kader van U2’s The Joshua Tree Tour.

Bono en Mabel kennen elkaar uit de liefdadigheidswereld. In 2013 was Bono een van de negenhonderd gasten bij een besloten herdenkingsdienst voor Friso in de Oude Kerk in Delft.

Ook in 2015 maakte U2 van de gelegenheid gebruik prins Friso in herinnering te brengen. Tijdens een show in de Ziggo Dome in Amsterdam droeg Bono destijds het nummer Every Breaking Wave aan hem op. Naar verluidt zaten koning Willem-Alexander en koningin Máxima op dat moment in de zaal.