RABAT – De koning van Marokko heeft zaterdagavond onverwacht zijn troonrede al voorgedragen. Mohammed VI houdt zijn jaarlijkse rede doorgaans op de officiële troondag, 31 juli. De NOS meldt zondag dat de Marokkaanse vorst tot veler verrassing zaterdagavond zijn volk al toesprak.

In de troonrede ging de koning voor het eerst in op de protesten in het Rifgebied. Mohammed benadrukte de woede van de demonstranten te begrijpen. Zijn geliefde volk, waar ook in Marokko, heeft recht op goede zorg en onderwijs. Overigens schaarde de koning zich ook nadrukkelijk achter de veiligheidstroepen, die volgens de protestanten hardhandig optreden tegen betogers.

Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van zijn troonsbestijging verleende de koning aan ruim duizend gedetineerden gratie. Onder hen ook een aantal opgepakte leden van de protestbeweging uit het Rifgebied.