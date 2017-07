ZONNEBEKE – Het slagveld van Passendale kende zijn weerga niet. Dat zei de Britse prins Charles maandag tijdens zijn toespraak op de militaire begraafplaats Tyne Cot bij het West-Vlaamse Ieper tijdens de herdenking van de Slag om Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Het is vandaag honderd jaar geleden dat de Britse troepen hun eerste uitbraakpoging deden uit de Ieperboog”, opende de prins van Wales, die ook verwees naar zijn overgrootvader, koning George V, die er in 1922 op bezoek kwam. “Wij keren terug naar het slagveld om alle betrokkenen in deze strijd onder de ellendigste omstandigheden te eren”, aldus Charles, die zijn moeder, koningin Elizabeth, verving. Ook zijn zoon prins William en diens vrouw Catherine waren aanwezig. “We herinneren niet alleen de regen en de modder, maar ook de moed en dapperheid van de mannen die hier gevochten hebben.” Volgens Charles zullen zij nooit worden vergeten.

De ceremonie, die ook bijgewoond werd door het Belgische koningspaar en zesduizend nabestaanden en genodigden, begon met een muzikale versie van het gedicht In Flanders Fields van de Canadese militaire arts John McCrae, waarin hij beschrijft hoe de klaprozen bloeien tussen de doden. De ‘poppy’ werd het eerbewijs in de angelsaksische wereld voor de gevallenen in WOI en latere conflicten. Charles en koning Filip van België legden later gelijktijdig ieder een krans bij het monument op Tyne Cot.

Herdenkingsevenement

De bloedige strijd om Passendale, een dorp vlakbij Ieper, duurde van 31 juli tot 10 november 1917. Er sneuvelden meer dan honderdduizend Britse en Duitse militairen. Tyne Cot Cemetry is de grootste militaire begraafplaats van de Gemenebest ter wereld.

Zondag woonden prins William en Catherine en koning Filip en koningin Mathilde al enkele herdenkingen bij in Ieper waaronder een groots opgezet herdenkingsevenement, geproduceerd door de BBC en aan elkaar gepraat door actrice Helen Mirren. Daarin werd de Slag bij Passendale met muziek en theater opnieuw tot leven gebracht.