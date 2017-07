LONDEN – Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft een nieuwe hofdame. Kensington Palace maakte maandag bekend dat Catherine Quinn vanaf oktober aan haar nieuwe baan op het paleis begint. Ze wordt de opvolgster van Rebecca Priestley.

Catherine Quinn werkt momenteel nog als directeur en decaan aan de Saïd Business School van de Universiteit van Oxford. Eerder had ze verschillende leidinggevende functies.

In haar nieuwe functie zal ze officiële bezoeken voorbereiden en organiseren. Het is haar taak om de hertogin te informeren wie ze zal ontmoeten tijdens officiële gelegenheden. Bij publieke optredens zal ze altijd in de buurt van Kate zijn om geschenken, bloemen en kaarten te verzamelen die Kate van het publiek krijgt.

Kate’s huidige hofdame Rebecca Priestley werkte tien jaar lang voor prins William en prins Harry en begon in 2012 voor Catherine te werken. Haar afscheid werd in maart aangekondigd door Kensington Palace. Een paar weken later trouwde ze met haar verloofde Adam Priestley. Momenteel vergezelt ze William en Kate in België bij de herdenking van de Slag om Passendale.