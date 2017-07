OSLO – Marius Borg Høiby, de oudste zoon van kroonprinses Mette-Marit, is weer vrijgezel. De 20-jarige Noor en zijn vriendin Linn Helena Nilsen zijn uit elkaar, melden Noorse media.

Høiby en de 21-jarige Linn werden voor vorig jaar voor het eerst samen gezien in Oslo. In de zomer trokken ze door de Verenigde Staten. Volgens de Noorse uitgave Se & Hør blijven de twee ex-geliefden goede vrienden van elkaar.

Onlangs verscheen Marius al alleen op de tachtigste verjaardag van zijn oma, koningin Sonja. De oudste zoon van Mette-Marit studeert sinds januari dit jaar in Californië. De keuze om naar Amerika te gaan is mede ingegeven door de wens om voortaan buiten de aandacht van de Noorse pers te blijven, zo liet zijn moeder weten in een ongebruikelijke open brief. Marius en Linn woonden samen in de buurt van Los Angeles.