BOEZINGE – Prins Charles heeft de herdenking van de Slag om Passendale, precies honderd jaar geleden, beëindigd met twee kleine ceremonies in België. De Britse prins woonde maandag aan het begin van de avond nog de Welshe Nationale Herdenkingsdienst in het Welsh National Memorial Park in Langemark bij en sloot af op Artillery Wood in Boezinge.

Na de grootse herdenking op Tyne Cot Cemetery en een bezoek aan het Memorial Park in Zonnebeke trok prins Charles nog naar Langemark en Boezinge. Prins William en zijn echtgenote Catherine waren toen al naar huis, net als het Belgische koningspaar Filip en Mathilde.

In Langemark woonde Charles als prins van Wales nog een herdenkingsceremonie bij. Ook de Welshmen speelden een grote rol in de Slag om Passendale. Onder de slachtoffers van die slag bevond zich de dichter Hedd Wynn. Prins Charles bracht een gedicht over Hedd Wyn van Robert Williams Parry in het Welsh en het Engels. Het zorgde voor een heel stil en ingetogen moment. De ceremonie werd besloten met de onthulling van herdenkingsstenen.

Kranslegging

Daarna trok Charles hij nog naar Artillery Wood Cemetery waar Hedd Wynn en Francis Ledwidge, een andere dichter, begraven liggen. De prins van Wales luisterde aandachtig naar een gids die uitleg gaf bij de graven, in het bijzijn van onder meer minister-president Geert Bourgeois en de Britse ambassadeur Allison Rose en de Ierse ambassadeur Eamonn Mac Aodha. Hier volgde een laatste kranslegging. Daarna nam prins Charles nog ruim de tijd, om net zoals aan het Welsh Memorial Park, met heel wat jongeren een praatje te maken alvorens afscheid te nemen. Daarmee zit de herdenking van de slag er nog niet op, want 31 juli was slechts het begin. De slag duurde tot 10 november.

Op 19 augustus volgt een Schotse herdenking, op 26 september een grootse Australische ceremonie, op 6 oktober een Duitse herdenking in Menen, op 12 oktober een Nieuw-Zeelandse plechtigheid en op 10 november een Canadese, want het waren de Canadezen die Passendale, of wat er van overbleef, uiteindelijk konden innemen.