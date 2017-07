SYDNEY – De Australische historica Jenny Hocking heeft maandag voor de rechtbank in Sydney geëist dat een briefwisseling tussen koningin Elizabeth en de voormalige gouverneur-generaal van Australië Sir John Kerry, openbaar wordt gemaakt.

Het gaat om de correspondentie tussen de koningin en haar vertegenwoordiger in Australië in 1975. Hieruit zou moeten blijken wat Elizabeth wist van het voornemen van Kerry om de toenmalige regering-Whitlam te ontslaan. De briefwisseling, bekend als de “palace letters”, is bestempeld als persoonlijk door het nationaal archief en koningin Elizabeth heeft het laatste woord wat betreft een eventuele openbaarmaking.

“Alle Australiërs zouden toegang moeten hebben tot dergelijke belangrijke documenten over een van de meest controversiële gebeurtenissen in onze geschiedenis – het ontslag van de Whitlam-regering”, schrijft de republikeinse actiegroep Release the Palace Letters op Facebook.