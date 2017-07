OSLO – Prins Sverre Magnus, de zoon van de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, heeft zijn enkel gebroken bij een fietsongeluk. Dat heeft een woordvoerder van het hof bevestigd aan de Noorse krant Dagbladet.

Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. Het moet gebeurd zijn op het Dwergeiland, Dvergsøya. Daar viert het gezin net als in voorgaande jaren zijn zomervakantie.

Voor het ongeluk heeft de elfjarige prins nog wel volop van de vakantie kunnen genieten. Zo ging het gezin enkele dagen kamperen in Denemarken en nam het deel aan een rafting-tocht.