LONDEN – Prins Charles maakt zich zorgen om het voortbestaan van traditioneel handwerk in het Verenigd Koninkrijk. De prins van Wales roept op tot actie om te zorgen dat kennis en kunde van ambachten niet verloren gaat.

Charles uit zijn zorgen in een voorwoord dat hij schreef voor de Heritage Craft Association first Red List of Endangered Crafts report. In dit rapport worden de ambachten, die bedreigd worden in hun voortbestaan, omschreven. Het gaat om beroepen als pianobouwer, bezembinder en perkamentmaker. De vrees is dat deze vaardigheden zullen verdwijnen, het lot dat ambachten als het maken van cricketballen of handgereedschap heeft getroffen. Deze zijn weggeconcurreerd door de import van goedkopere massaproducten.

“Traditionele ambachten zijn deel van ons gemeenschappelijk erfgoed, net als onze prachtige historische landschappen, mooie gebouwen, zeldzame rassen van inheemse boerderijdieren en gevarieerde museumcollecties”, aldus de prins.

“Ik ben van mening dat we meer informatie moeten verzamelen over de bedreigde ambachten om ervoor te zorgen dat er geen eeuwige vaardigheden meer verloren gaan”, geeft de prins van Wales als advies.