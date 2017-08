CAITHNESS – De Britse prins Charles heeft dinsdag een lokale brouwerij bezocht in Caithness, in het noorden van Schotland. De prins was volgens Britse media in een ‘uitstekend humeur’ toen hij een rondleiding kreeg en zelf ook even mocht proeven van het pas gebrouwen bier.

De 68-jarige Charles, die in Schotland bekend staat als de hertog van Rothesay, kreeg een licht schuimend pintje Swelkie Golden Ale. De prins bekeek het gerstenat eerst goed en nam daarna een flinke teug, zo blijkt uit de foto’s.

Het bezoek aan de John O’Groats Brewery was niet het enige agendapunt voor Charles, die voor de gelegenheid gekleed was in een Schotse kilt. De prins bezocht in Caithness ook een visrestaurant en ging langs een tentoonstelling op de lokale middelbare school.

Maandag was Charles nog de hele dag in België voor verschillende herdenkingen van de Slag om Passendale.