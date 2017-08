LONDEN – Opnames van prinses Diana die openhartig spreekt over haar privéleven worden komend weekeinde uitgezonden op de Britse televisie. De tapes zijn opgenomen op Kensington Palace in 1992 en 1993 door haar spraakcoach Peter Settelen. Op de beelden spreekt de in 1997 omgekomen Diana onder meer over haar mislukte huwelijk met prins Charles.

Diana: In Her Own Words wordt zondag uitgezonden op Channel 4, tot grote woede van vrienden en voormalige werknemers van Diana. Zij claimen dat de tapes haar privacy aantasten en dat het nooit de bedoeling is geweest dat het wordt uitgezonden.

Settelen verkocht de opnames al in 2004 aan een Amerikaanse partij maar nooit werden ze in Groot-Brittannië vertoond. Volgens zijn advocaat is de claim dat Diana’s privacy wordt aangetast weggevallen na haar dood. Channel 4 noemt de tapes van ‘belangrijke historische waarde’ en vindt daarom dat de beelden vertoond moeten worden.

Seksleven

Delen van de tapes zijn maandag al gepubliceerd door Britse media. Zo stelt Diana dat ze Charles slechts dertien keer ontmoette voordat de twee in het huwelijksbootje stapten. Ook stelde hun seksleven weinig voor. “Het was er maar het was heel vreemd. Volgens mij had hij er weinig behoefte aan”, aldus Diana.

Ook spreekt Diana over het overspel van Charles met zijn huidige vrouw Camilla. “Ik weet nog dat ik tegen mijn man zei: ‘waarom is die vrouw er steeds?’ En hij antwoordde: ‘Ik weiger om de enige prins van Wales te zijn die nooit een minnares had’.”

Documentaires

Het is deze maand precies 20 jaar geleden dat Lady Di overleed bij een auto-ongeluk in Parijs. Diverse media besteden aandacht aan haar leven met verschillende documentaires. Op NPO 2 start dinsdagavond de vijfdelige serie Lady Di & Dionne waarin journaalpresentatrice Dionne Stax in het leven van Diana duikt.