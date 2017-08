MAASTRICHT – Het is opvallend hoe openhartig de Europese vorstenhuizen recent zijn. Dat stelt emeritus hoogleraar Joop van den Berg dinsdag in de Volkskrant.

Hij reageert hiermee op een aantal opmerkelijk persoonlijke publieke optredens van leden van de koningshuizen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Koning Willem-Alexander sprak op televisie over zijn leven vanwege zijn vijftigste verjaardag, Victoria van Zweden vertelde openhartig over haar eetstoornissen en de Britse prinses William en Harry praatten over hun gevoelens over hun overleden moeder Diana.

“Dit is zeker een wending”, aldus Van den Berg. “In dit tijdsgewricht gaat het veel meer dan vroeger over eigen ondervinding en emoties. Daarmee zeg ik niets nieuws. Maar kennelijk kunnen vorstelijke personen zich hieraan niet onttrekken en behoort het inmiddels tot de normaliteit te laten zien dat ook jij in het leven een paar opdonders hebt gehad.”

De vorsten moeten zich overigens wel bewust zijn van de risico’s. “Niemand wil figuren op de troon die openlijk hebben getoond mogelijk labiel te zijn.” Maar het is een lastige schemerzone, erkent de hoogleraar. “Nu de dood van Diana alom wordt herdacht, kunnen haar zonen het zich niet permitteren dat af te doen met een stoïcijns: och, dat was twintig jaar geleden, het viel wel mee.”