JEDDAH – Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië heeft dinsdag een groots plan gepresenteerd om een gigantisch vakantieoord uit de grond te stampen. In de Rode Zee moeten vijftig eilandjes, bij elkaar net zo groot als België, met luxe resorts komen.

Het project maakt deel uit van Mohammed bin Salmans plannen om Saudi-Arabië klaar te stomen voor het post-olietijdperk. Hij wil dat doen door stevig in te zetten op toerisme.

The Red Sea Project moet straks een miljoen binnen- en buitenlandse bezoekers per jaar trekken. De bouw van de eilandengroep, resorts en de bijbehorende woningen en een speciaal vliegveld moet in 2019 beginnen. De werkzaamheden moeten vervolgens in 2022 klaar zijn.

Volgens Bloomberg is het aannemelijk dat Saudi-Arabië de strenge regelgeving in het land wat aanpast. Nu zijn bijvoorbeeld alcohol, bioscopen en theaters nog verboden en moeten vrouwen lange gewaden dragen.