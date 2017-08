HILVERSUM – Journaalpresentatrice Dionne Stax duikt in het leven van prinses Diana in de vijfdelige serie Lady Di & Dionne die de NTR in de maand augustus op de dinsdagavonden uitzendt. Dionne was een meisje van twaalf jaar toen prinses Diana overleed en raakte gefascineerd door de beelden op televisie van rouwende massa’s en bloemenzeeën.

De eerste aflevering die dinsdagavond (21.10 uur, NPO 2) is te zien heet Miss Diana Spencer en zoomt in op de jeugd van Diana Spencer en haar entree aan het Britse hof. Historici Christopher Lee, Kate Williams en Jaap van Osta vertellen over Diana in een tijd van stakingen, rellen en onrust in het Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. Fotografen Anwar Hussein en Edwin Smulders vertellen hoe Diana door de pers werd ontvangen en gevolgd en hoe zij nu met royals omgaan. Biograaf Andrew Morton en royaltydeskundige Marc van der Linden leggen uit hoe broos het begin van dit sprookje eigenlijk was.

Sprookjeshuwelijk

De tweede aflevering op dinsdag 8 augustus gaat over het huwelijk van prins Charles en prinses Diana. Dionne ontmoet Elizabeth Emanuel die de trouwjurk van de prinses ontwierp. De derde aflevering Mum gaat over haar rol als moeder. Het sprookjeshuwelijk van Charles en Diana mondt uit in een scheiding, waarna Lady Di zich werpt op goede doelen (aflevering 4).

De documentaireserie eindigt met een aflevering over het fatale ongeluk in Parijs en de ongekende emoties van de Britten. Pia Dijkstra presenteerde in 1997 het NOS Journaal en vertelt haar collega Dionne in de vijfde en laatste aflevering hoe het nieuws van Diana’s dood twintig jaar geleden werd gebracht.