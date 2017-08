BRUGGE – Prins William en zijn vrouw Catherine sliepen afgelopen weekeinde in de ambtswoning van de gouverneur van de Belgische provincie West-Vlaanderen. Dat melden Belgische media dinsdag.

De hertog en hertogin van Cambridge hadden naar verluidt ook een uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde om op het paleis in Brussel te overnachten maar het koppel gaf de voorkeur aan de ambtswoning van Carl Decaluwé in Brugge. Daar verbleven ze in de koninklijke suite en kregen ze een ‘English breakfast’.

Volgens Decaluwé verliep alles heel informeel en hadden William en Kate helemaal geen specifieke wensen. Helemaal alleen waren ze niet. Hun entourage bestond uit een hofdame en veiligheidspersoneel.

William en Kate waren zondag en maandag in België voor de herdenkingen rond de Slag om Passendale, precies honderd jaar geleden.