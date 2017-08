De eerste aflevering van het programma Lady Di & Dionne trok dinsdagavond 835.000 kijkers. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In de vijfdelige reeks duikt Journaallezeres Dionne Stax in het leven van prinses Diana. Stax was twaalf jaar toen Lady Di overleed en raakte gefascineerd door de beelden op televisie van rouwende massa’s en bloemenzeeën.

De eerste aflevering van de NTR-serie zoomde in op de jeugd van Diana Spencer en haar entree aan het Britse hof. Historici Christopher Lee, Kate Williams en Jaap van Osta vertelden over Diana in een tijd van stakingen, rellen en onrust in het Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. Fotografen Anwar Hussein en Edwin Smulders deden uit de doeken hoe Diana door de pers werd ontvangen en gevolgd en hoe zij nu met royals omgaan en biograaf Andrew Morton legde uit hoe broos het begin van dit sprookje eigenlijk was.

Lady Di & Dionne prijkt op plek zeven in de lijst van best bekeken tv-programma’s van dinsdag.