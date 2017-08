De Spaanse koning Felipe woont donderdag op Mallorca een bijzondere reünie bij. Bij de Real Club Náutico van Palma verzamelt zich de Spaanse Olympische zeilploeg van 1992, precies een kwart eeuw na de succesvolle Olympische Spelen van Barcelona. De zeilers haalden destijds vier gouden en een zilveren medaille voor Spanje.

Felipe was zelf deelnemer aan de Spelen. In de Soling Open behaalde hij met de Spaanse ploeg de zesde plaats, goed voor een Olympisch diploma. Felipe, toen nog troonopvolger, was ook de vlaggendrager voor de Spaanse Olympische ploeg. Vorige maand stond hij ook al in Barcelona stil bij de zo geslaagde Spelen.

Dat de bijeenkomst plaatsvindt op Mallorca is geen toeval. De koning viert er deze week vakantie en neemt deel aan de wedstrijden om de Koningscup, waarin zijn équipe met de Aifos (vernoemd naar koningin Sofia, het is haar naam achterstevoren geschreven) na twee dagen aan de leiding gaat.