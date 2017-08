Voor de voorlaatste dag van de openstelling van de Koninklijke Stallen in Den Haag, donderdag, zijn nog kaarten te koop. Het is de laatste kans om de koninklijke koetsen en paarden dit jaar te zien. De laatste dag is al uitverkocht, zo geeft de website aan waar de entreebewijzen kunnen worden besteld en gekocht.

Anders dan vorig jaar, toen koning Willem-Alexander naast Paleis Noordeinde de naastgelegen stallen voor het eerst enkele weken openstelde voor het publiek, zijn niet alle kaarten voor de zomeropenstelling verkocht. Er waren dit jaar overigens wel meer kaarten beschikbaar omdat de route over het terrein was vergroot.

Kaarten voor bezoek aan het paleis waren meteen al op de eerste dag uitverkocht. Dat drukte de verkoop van de entreebiljetten voor de Koninklijke Stallen omdat belangstellenden er vanuit gingen dat die daarmee ook waren uitverkocht, zo vertelde onlangs een paleismedewerker. Het paleis is desondanks tevreden over de bezoekersstroom.