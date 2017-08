LONDEN – Niet minder dan 31 jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de Britse prins Philip (96) woensdag een streep gezet onder de schier eindeloze reeks officiële verplichtingen. Sinds dit voorjaar heeft de echtgenoot van koningin Elizabeth geen nieuwe uitnodigingen meer aangenomen. “Maar hij verdwijnt niet uit het zicht. Stilzitten ligt niet in de aard van mijn vader”, aldus jongste zoon prins Edward.

Philip had zelf bij zijn negentigste verjaardag al aangekondigd het rustiger aan te gaan doen. Een aantal beschermheerschappen werd verdeeld onder de jongere generatie van de koninklijke familie en het aantal optredens buiten de deur werd teruggeschroefd. De hertog van Edinburgh bleef echter veel bijeenkomsten bijwonen, al werden die voor zijn gemak voortaan gehouden in het paleis.

Zijn gezondheid gaf slechts een enkele keer reden tot zorg, zoals in 2012 toen hij enige tijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen nadat hij met zijn vrouw ter gelegenheid van haar diamanten regeringsjubileum in regen en wind in een boot over de Theems was gevaren.

Toeverlaat

Philip zelf echter merkte dat zijn lichaam niet meer zo soepel was als toen hij na de troonsbestijging van Elizabeth in 1952 aan haar zijde begon aan zijn reeks van 22.219 soloverplichtingen. Met 65 jaar is de prins de langst dienende koninklijke partner wat natuurlijk ook een verdienste is van de koningin die zelf de langst regerende is uit de Britse geschiedenis.

Elizabeth (91) noemde haar man ‘mijn steun en toeverlaat’. Op de achtergrond zal Philip zijn invloed doen blijven gelden, en af en toe zal hij haar nog vergezellen. Maar de koningin zal er net als haar Deense collega Margrethe na de pensionering van prins Henrik aan moeten wennen tal van uitstapjes buiten het paleis alleen te moeten doen.