LONDEN – Het zit erop voor de Britse prins Philip. Na bijna zeventig jaar is woensdag een einde gekomen aan zijn officiële werkzaamheden. Op het voorplein van Buckingham Palace verrichtte de 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zijn laatste publieke handeling.

De hertog van Edinburgh verscheen in een lange jas en met een bolhoed op bij de finale van de jaarlijkse inzamelingsactie van de Royal Marines. In de stromende regen nam hij een parade af van de deelnemers aan de actie 1664 Global Challenge.

Deelnemers, zo’n 1500 mariniers en commando’s, hebben 100 dagen lang dagelijks 16,64 mijl (26,7 kilometer) hard gelopen, voor een totaal van 1664 mijl. Het getal 1664 heeft bijzondere betekenis want dat is het jaar dat het Korps Mariniers is opgericht. Andere militairen hebben soortgelijke extreme prestaties geleverd zoals 34 mijl onder water zwemmen om geld op te halen voor The Royal Marines Charity.

Gejuich

Na de sobere parade nam Philip, de kapitein-generaal van de mariniers, zijn hoed af voor het volkslied waarna hij onder de klanken van For He’s a Jolly Good Fellow, nog eenmaal zwaaiend, terug naar het paleis liep. Volgens Britse media werd Philip toen getrakteerd op een zeldzaam gejuich vanuit het toegestroomde publiek.

In mei werd bekend dat Philip een stap terug zou doen. De prins zal zijn vrouw nog wel af en toe vergezellen. Ook in november is hij erbij bij de viering van hun huwelijksdag.

Geliefd

De prins staat bekend om de losse manier waarop hij altijd met zijn functie is omgegaan. Hij had zichtbaar niet altijd evenveel zin in zijn verplichtingen en maakte vaak ongepaste opmerkingen. Deze informele stijl, een contrast met de Britse stijfheid, maakte hem ook weer geliefd.

Prins Philip was met zijn optreden van woensdag erbij opgeteld goed voor 22.220 publieke solo-optredens. In totaal hield hij 5496 toespraken.