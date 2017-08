APELDOORN – Eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij bijvoorbeeld het op de markt brengen van ‘veilige’ eieren, kan niet zonder toezicht van de overheid. Dat stelt oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven woensdag naar aanleiding van de ontdekking van het giftige insecticide fipronil in Nederlandse eieren.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het bedrijfsleven in eerste instantie zelf verantwoordelijk. “Die eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is een mooie zin, maar onderzocht moet worden of die verantwoordelijkheid ook wordt waargemaakt”, aldus Van Vollenhoven in een serie tweets. “Als je de veiligheidsonderzoeken leest, dan zie je dat in vele gevallen die eigen verantwoordelijkheid niet wordt waargemaakt.”

De inspecties weten dat ook, zo stelt Van Vollenhoven die al jaren wijst op het gevaar van zelfregulering. “Door de zelfregulering is voorbarig op het toezicht van de overheid bezuinigd om niet te betuttelend te zijn. Maar de werkelijkheid is anders”, twitterde hij vorige maand nog. “Als je regels met elkaar afspreekt dan heb je ook (overheids)toezicht nodig om naleving te realiseren. Onafhankelijk optreden is hier van belang.”