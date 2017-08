De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia genieten aan de Franse Rivièra met volle teugen van hun vakantie. De krant Expressen heeft foto’s van het vakantievierende koningspaar.

Carl Gustaf en Silvia verblijven in een villa in Saint-Tropez. Die erfden ze in 1997 van prins Bertil. Maar het paar is vooral op het water te vinden. De koning blijkt tijdens zijn vakantie een uitstekend stuurman. Volgens Expressen bestuurt hij met zekere hand het motorjacht Polaris. Intussen geniet koningin Silvia van de zon.

Het uitstapje naar de Franse kust is een traditie voor Carl Gustaf en Silvia. Overigens komen ook de andere leden van het Zweedse koningshuis graag in Saint-Tropez. Carl Philip en zijn vrouw Sofia en prinses Madeleine en Chris O’Neill waren er eind juni met hun kinderen.