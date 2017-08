KOPENHAGEN – De laatste rustplaats van de Deense koningin Margrethe is niet naast haar man prins Henrik. Het Deense hof maakte donderdag bekend dat Henrik niet begraven wenst te worden in de middeleeuwse kathedraal van Roskilde.

Margrethe is al langer op de hoogte van de keuze van haar man en heeft volgens het hof vrede met zijn besluit. De koningin zelf wil wel worden bijgezet in de kathedraal van Roskilde, waar ook haar voorvaderen liggen.

Waar Henriks laatste rustplaats zal zijn, is nog niet bekend. Verhalen dat hij in zijn geboorteland Frankrijk begraven wil worden, spreekt het Deense hof tegen. “De prins wil nog steeds begraven worden in Denemarken.”

In Roskilde worden al jarenlang voorbereidingen getroffen voor de begrafenis van Margrethe en haar man. De koningin koos de kapel van St. Birgitte als begraafplaats voor haar en haar man. Beeldhouwer Bjørn Nørgaard maakte een dubbele sacrofaag voor het echtpaar. Het is nog steeds de bedoeling dat het lichaam van Margrethe daarin wordt gelegd.