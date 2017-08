KOPENHAGEN – Er is geen sprake van een scheiding tussen koningin Margrethe en prins Henrik. Dat heeft paleiswoordvoerder Lene Balleby donderdag gezegd in een gesprek met boulevardblad BT naar aanleiding van het besluit van Henrik om af te zien van het voornemen om naast zijn vrouw te worden begraven in de kathedraal van Roskilde, het Deense ‘Delft’. Dit uit protest tegen zijn achterstelling in het koningshuis.

De koningin is ook niet van plan af te treden, aldus Balleby. “Het besluit van prins Henrik heeft geen invloed op haar werk.” Ook de sarcofaag waaraan al jaren is gewerkt in de St Birgitte kapel in de Domkerk blijft zoals oorspronkelijk voor beiden ontworpen door Bjørn Nørgaard, met verwijzing naar beider levens en werk voor Denemarken. Alleen zal Margrethe (77) er nu alleen haar rustplaats vinden.

Volgens Deense media en koningshuisexperts is de beslissing, die als een bom is ingeslagen en als ‘breaking news’ werd gebracht, wel degelijk het bewijs dat het niet langer botert in het huwelijk van Margrethe en Henrik. Geruchten waren er al langer. Zo kwam Henriks plotselinge wegblijven wegens ziekte bij de viering van de 75ste verjaardag van zijn vrouw in 2015, terwijl hij kort daarna op vakantie was in Venetië, ongeloofwaardig over.