Het vooruitzicht doet bij koning Felipe de tenen ongetwijfeld krullen. De mogelijkheid bestaat namelijk dat hij zaterdag de begeerde Koningscup zeilen aan zichzelf mag uitreiken. Na drie racedagen leidt de koning met de naar zijn moeder koningin Sofia vernoemde boot ‘Aifos’ de strijd in de BMW ORC 1-categorie.

Felipe heeft de zeilwedstrijden nog niet eerder zelf gewonnen. Sinds de troonswisseling had hij ook niet eerder veel tijd om het ruime sop te kiezen vanuit de haven van Palma, waar de Koninklijke Zeilclub sinds jaar en dag in de zomer een tweede huis voor Felipe is. Vorige jaar bijvoorbeeld hield de regeringsformatie hem teveel bezig, maar dit jaar heeft de koning meer tijd.

De equipe van Aifos, bijna allemaal militairen, heeft het deze week met Felipe aan boord beter gedaan dan zonder. Maandag finishte de boot als tweede en derde bij de races van die dag, en woensdag derde en vierde. Dinsdag echter, toen Felipe de race oversloeg, eindigde Aifos als zesde in het deelnemersveld.

Media-aandacht

Het hof maakt niet vantevoren bekend of de koning meezeilt en zelf ontloopt Felipe ook de media-aandacht door soms pas buiten de haven aan boord te gaan. Donderdag staat er een reünie op het programma met de Spaanse Olympische zeilploeg uit 1992, waarvan Felipe zelf ook deel uitmaakte.

Vrijdagavond is de koning gastheer bij een ontvangst voor lokale autoriteiten en vertegenwoordigers van de bevolking op de Balearen-eilanden. Maar gezien de goede kansen van Aifos op de eindzege zal hij zeker ook weer aan boord willen gaan. Tenslotte schreef zijn vader koning Juan Carlos in voorgaande jaren de competitie al zes keer op zijn naam.