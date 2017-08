“De koningin geeft niet om eten. Het enige waar ze om geeft is paarden en honden.” Dat zegt voormalig chef Darren McGrady, die van 1982 tot 1993 voor koningin Elizabeth en haar familie werkte.

Aan CNN vertelt McGrady dat de Britse vorstin dan wel vaak luxueuze banketten bijwoont, maar dat ze op de avonden waarop ze thuis eet alleen wat gegrilde of gepocheerde vis met wat groenten wil, zonder aardappelen overigens. “Ze kan alles hebben wat ze wil, maar dat is het enige wat ze wil eten.” Hij stelt dat de koningin eet om te leven en niet leeft om te eten.

Deze levenshouding uit zich ook in het kookgerei in Buckingham Palace, waar chefs nog koken met pannen uit de 19de eeuw, ‘inclusief een zegel van koningin Victoria erop’. In zijn diensttijd vroeg McGrady vaak om nieuwe potten en pannen, maar als antwoord kreeg hij steevast dat het geld nodig was voor paarden en zadels.

Toch leeft Elizabeth niet geheel sober, want volgens de chef is de 91-jarige Elizabeth een chocoholic. “Maar het moet wel pure chocolade zijn, hoe puurder hoe beter.” McGrady bestrijdt de eerdere berichtgeving in Britse media dat de vorstin een gin-tonic wegtikt voor de lunch, hoewel gin met Dubonnet wel haar favoriete drankje is. En als ze – zelden – al een wijntje bij het eten drinkt, is dat een Duitse zoete wijn. “Geen vier glazen per dag, zoals de media beweren.”