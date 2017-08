Het Nederlandse regeringstoestel PH-KBX verlaat donderdag definitief ons land. De Fokker 70 vertrekt om 12.00 uur van vliegbasis Woensdrecht richting het Australische Brisbane.

De PH-KBX werd twintig jaar lang gebruikt door de regering en leden van het koningshuis. Eerder dit jaar werd de Fokker verkocht aan de Australische maatschappij Alliance Airlines voor 3,7 miljoen euro. ’s Wereld grootste Fokker operator gaat de PH-KBX gebruiken als vip-vliegtuig. Het krijgt dan de naam VH-KBX. De letters PH zijn namelijk de luchtvaartcode voor Nederland. De letters KBX staan voor voor Koningin Beatrix, die op moment van registratie op de troon zat.

De reis van PH-KBX duurt vijf dagen. De Fokker stopt onderweg onder meer in de Verenigde Arabische Emiraten, India, Maleisië en Indonesië om bij te tanken en te rusten.

Het publiek kon op 3 juni op vliegbasis Woensdrecht al afscheid nemen van het oude regeringsvliegtuig, dat vervangen is door een Boeing 737 Business Jet, met als registratie PH-GOV. Bezoekers konden het toestel van buiten zien en fotograferen. Van het interieur waren film en foto’s te zien. Ook was er een tentoonstelling met informatie over het toestel en de gemaakte reizen.