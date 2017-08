KOPENHAGEN – De Deense prins Henrik heeft voor een enorme schok gezorgd met zijn besluit af te zien van een laatste rustplaats in de kathedraal van Roskilde, de traditionele grafkerk van de Deense koninklijke familie. Op sociale media en op de websites van Deense media stroomden donderdag na de bekendmaking vele duizenden reacties binnen.

Henriks beslissing is een wraakactie, al formuleerde paleiswoordvoerder Lene Balleby het iets diplomatieker. De voormalige prins-gemaal klaagde jarenlang over zijn achtergestelde positie in het Deense koningshuis. “Die onvrede is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Voor de prins is het besluit niet naast de koningin te worden begraven het logische gevolg van het feit dat hij niet op gelijke voet met zijn vrouw werd behandeld”, aldus Balleby. “In het leven niet naast haar, dan ook niet in de dood.”

“Hij is een uiterst verbitterde man”, meenden historici over de breuk met een zeshonderd jaar oude traditie, terwijl al jaren aan het grafmonument – een glazen sarcofaag – wordt gewerkt. Henrik vond dat hij niet prins of prins-gemaal moest zijn, maar koning-gemaal, zoals in Nederland bijvoorbeeld Máxima naast koning Willem-Alexander koningin werd. Hij zei dat ook ronduit in een gesprek met Nederlandse journalisten aan de vooravond van het Nederlandse staatsbezoek aan Denemarken. Dat voor Máxima de echtgenoten van de regerende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix óók geen koning-gemaal waren geworden, paste echter niet in zijn felle betoog.

De van oorsprong Franse prins Henrik (83) heeft zijn ongenoegen vaker geuit en de Denen vonden het vooral gênant voor koningin Margrethe, met wie hij deze zomer vijftig jaar is getrouwd. Om Henrik ter wille te zijn was zijn titel al opgeschroefd van louter prins naar prins-gemaal, de titel die de Britse koningin Victoria ook gebruikte voor haar man Albert, maar die koningin Elizabeth bijvoorbeeld nooit verleende aan haar echtgenoot prins Philip.