LONDEN – De vrouwen van het Engelse voetbalelftal zijn er donderdagavond niet in geslaagd een plek in de finale van het EK te veroveren. De Oranje Leeuwinnen waren te sterk voor hen, tot spijt van de Britse prins William, zijn vrouw Catherine en broer Harry.

“Het is jammer dat jullie deelname aan #EURO2017 erop zit”, twitterde Kensington Palace uit naam van het drietal. “Maar wat een ongelooflijk team. Jullie hebben geschiedenis geschreven en ons trots gemaakt.”

Het Nederlandse dameselftal was met 3-0 te sterk voor de Engelsen. Voordat de Lionesses naar Nederland vlogen voor het EK, ontving William de 24 voetbalsters op Kensington Palace. De prins is erevoorzitter van de Engelse nationale voetbalbond, The Football Association (FA).

Prins Pieter-Christiaan was donderdag een van vele de supporters van de Oranje Leeuwinnen, die voor het eerst een finaleplaats op een EK behaalden. “Goed bezig Leeuwinnen”, twitterde hij tijdens de wedstrijd. Na afloop jubelde de prins: “Finale!! Gefeliciteerd @KNVB #Nederlandselftal. Top!!!”