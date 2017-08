AMSTERDAM – De tentoonstelling ‘1917. Romanovs & Revolutie’ in de Hermitage in Amsterdam heeft al 150.000 bezoekers getrokken. Vrijdagochtend werd de gelukkige onthaald, heeft het museum laten weten.

De expositie over de lotgevallen van de tsarenfamilie Romanov ten tijde van de Russische Revolutie opende op 4 februari en loopt tot en met 17 september. Daarna wordt dit kantelpunt uit de Russische én wereldgeschiedenis uitgelicht in het Winterpaleis in Sint Petersburg, symbool van diezelfde revolutie.

Centraal in de tentoonstelling staat de laatste Russische tsaar Nicolaas II. Hij is eigenlijk het schoolvoorbeeld van wat er in een erfelijke monarchie allemaal mis kan gaan wanneer iemand op de troon komt die volledig ongeschikt is maar wel alle macht heeft. Nicolaas reeg de misstappen aaneen, zo maakt de expositie aanschouwelijk.

Met ruim 250 foto’s, kunstvoorwerpen, unieke documenten uit het Russisch Staatsarchief die nooit eerder Rusland hebben verlaten en persoonlijke eigendommen van het tsarengezin, worden verschillende misstappen van Nicolaas nader belicht en stapsgewijs wordt de bezoeker naar het voorspelbare en bekende einde gevoerd. Er kwam in 1917 een revolutie die een einde maakte aan meer dan driehonderd jaar Romanov-dynastie én een jaar later ook aan de levens van de tsaar, tsarina en hun vijf kinderen.