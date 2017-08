DEN HAAG – In de Koninklijke Stallen in Den Haag is vrijdag aan het einde van de middag de rust teruggekeerd. De laatste bezoekers van de zomeropenstelling die drie weken duurde, zijn even na 17.00 uur vertrokken. De 36 paarden hebben het rijk weer alleen. “Een aantal van hen vond het inmiddels wel welletjes, andere konden niet genoeg aandacht krijgen”, aldus een medewerker.

In de stallen maakten de edele viervoeters zelf duidelijk of ze prijs stelden op menselijk contact of niet. Wanneer het hoofd belangstellend uit het hok stak, dan kon er uitgebreid worden geaaid of geknuffeld. Af en toe werd er ook met enige jaloezie naar opzij gekeken wanneer de buurman – er zijn alleen hengsten en ruinen in de stallen – door een leuker meisje of vrouw werd gestreeld. Maar er waren er ook die demonstratief hun achterflank toonden, om verschoond te blijven van alle aandacht en drukte.

De koninklijke paarden kunnen overigens tegen rumoer en drukte. Ze worden erop geselecteerd. Schichtige of verlegen paarden niet zijn geschikt om rijtuigen door het stadsverkeer te trekken, of om onder gejuich en geroep het koningspaar in de Glazen Koets naar het Binnenhof te rijden. “Ze moeten een beetje brutaal zijn, ergens op af durven gaan”, aldus de uitleg die de bezoekers vrijdag op het zonovergoten terrein van het Koninklijk Staldepartement kregen.

Opdraven

Onder de 1400 bezoekers waren een meer dan gemiddeld aantal paardenliefhebbers. Die stelden ook heel specifieke vragen over voedertijden, het paardrijden van de prinsesjes, de transportwagen, de ondergrond van de manage en of de dieren ook wel eens in de wei liepen. Dat laatste was maar een enkele keer het geval, bij een uitstapje naar Apeldoorn bijvoorbeeld. Maar van te lang bivakkeren in het groene gras werden deze paarden kriegel. Ze lieten zich liever verwennen in de stallen, en wilden graag aan het werk blijven.

Met het afsluiten van de zomeropenstelling kan het staldepartement zich gaan voorbereiden op het hoogtepunt van het koninklijke jaar, Prinsjesdag, wanneer bijna alle paarden moeten opdraven.