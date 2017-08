KOPENHAGEN – Prins Henrik is ook vrijdag de meest besproken persoon in de Deense media. In hoofdredactionele commentaren veroordeelden de Deense kranten de egoïstische en voor koningin Margrethe en het koningshuis kwetsende beslissing niet begraven te willen worden in Roskilde. Dit uit onvrede over zijn achtergestelde positie in het koningshuis. Henrik had koning willen zijn, een titel die hem in zijn ogen ten onrechte werd onthouden.

“Met zijn onnodige en provocatieve besluit heeft prins Henrik niet alleen zichzelf maar ook het koningshuis beschadigd”, aldus de grote krant Berlingske. “De prins heeft een persoonlijk dieptepunt bereikt en loopt het gevaar alle sympathie en respect die hij over de jaren in Denemarken heeft opgebouwd te verliezen.”

Berlingske noemde de beslissing ook “onrechtvaardig” ten opzichte van koningin Margrethe. “Het brengt haar in een onmogelijke positie en dat heeft ze niet verdiend”, aldus het dagblad. Leden van het koningshuis weten dat hun privileges samengaan met verplichtingen en daarop is een deel van de steun van de bevolking voor de monarchie gebaseerd. Door zichzelf op deze onbegrijpelijke manier voorop te stellen, beschadigde Henrik de monarchie. “En dat is niet goed.”

Drama queen

Boulevardblad EkstraBladet beschuldigde Henrik ervan het Deense koningshuis wereldwijd voor gek te hebben gezet. “Niemand begrijpt zijn onrealistische wens van een koningstitel”. Volgens de krant gedraagt de prins zich als een verwend kind. “Hij heeft vanaf het begin geweten wat zijn functie zou inhouden, en hij weet ook dat zijn functie boven zijn eigen persoon gaat.”

Volgens Politiken “straft Henrik de koningin” en brengt hij haar in diskrediet. De krant noemde Henrik “enorm verbitterd”. Jyllands-Posten stelde dat de prins zijn vrouw als een baksteen heeft laten vallen, en dat hij zichzelf van zijn allerslechtste kant laat zien. Ook werd gekeken naar de buitenlandse reacties, van New York Times tot BBC. “Deense prins Henrik wilde koning worden. Nu protesteert hij tot in de eeuwigheid”, aldus de New York Times.

Er was één Britse krant die moeite had om Nederland en Denemarken uit elkaar te houden. De Daily Express meldde vrijdag dat een ‘Nederlandse’ (Dutch) prins zijn kont tegen de krib had gegooid. De bijgaande foto toonde overigens wel Henrik, samen met prins Charles. Op Twitter meende iemand dat Henrik weliswaar geen koning was geworden, maar wel koningin: een ‘drama queen’.