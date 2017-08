JOHN O’GROATS – De hertog van Rothesay, zoals prins Charles bekend staat in Schotland, gaat zich actief inzetten voor het behoud van de Mey Highland Games. Dat traditionele evenement, dat dit weekeinde wordt gehouden in John O’Groats, heeft Charles als beschermheer en was decennia lang favoriet bij zijn grootmoeder koningin Elizabeth, de koningin-moeder.

De ‘Queen Mum’ had op 10 kilometer afstand van John O’Groats, het meest noordoostelijke punt van het Verenigd Koninkrijk, een kasteeltje, Castle of Mey. Na haar overlijden in 2002 heeft Charles het geërfd en hij brengt er altijd een deel van de zomer door. De van oorsprong Schotse koningin-moeder heeft haar belangstelling en liefde voor de Highland Games op haar dochters en kleinkinderen overgebracht.

Charles steunt nu een programma om de jeugd in dit deel van Schotland al op vroege leeftijd kennis te laten maken met de traditionele sporten en activiteiten, zoals touwtrekken en boomstam gooien. Op die manier ontwikkelen de jongeren een affiniteit voor de Highland Games zodat ze ook in de toekomst behouden kunnen worden.