KOPENHAGEN – In tegenstelling tot koning Willem-Alexander en koningin Máxima is de Deense kroonprins Frederik wel van plan de finale van het EK voetbal voor vrouwen bij te wonen. Het Deense hof maakte vrijdag bekend dat Frederik zondag op de tribune zit.

De Oranje Leeuwinnen spelen in Enschede de finale tegen het Deense nationale vrouwenelftal. Voor zowel Nederland als Denemarken is het de eerste keer dat een finaleplek is behaald op het EK voetbal voor vrouwen. Volgens Billed Bladet is Frederik, die net terug is van een vakantie in Griekenland, een van de ongeveer duizend Denen die de Deense vrouwen zondag toejuichen.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vrijdag bekend dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet bij de finale zijn. Het koningspaar zat op 16 juli wel op de tribune in Utrecht, waar de openingswedstrijd van het EK werd gespeeld. Premier Mark Rutte, minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn zondag wel aanwezig.