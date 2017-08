PALMA – Koning Felipe is hard op weg naar de winst in de strijd om de Copa del Rey, de Koningscup zeilen die deze week wordt gehouden voor de kust van Mallorca. Felipe heeft bij het ingaan van de laatste twee dagen van de zeilregatta een voorsprong van zeventien punten op nummer twee, de ploeg van Adrian Hoteles Macaronesia.

Felipe’s ploeg aan boord van de zeilboot Aifos – vernoemd naar koningin Sofia, het is haar naam achterstevoren geschreven – finishte donderdag als vierde in het deelnemersveld van 35 boten bij de race in de BMW ORC 1-klasse. Succes was er ook voor Pierre Casiraghi, die een dagzege boekte met Malizia Yacht Club Monaco, waarmee hij uitkomt in de GC32 Racing Tour klasse. De zoon van prinses Caroline had eerder in de week ook een korte ontmoeting met de koning.

Ondertussen breken Spaanse media zich het hoofd hoe zaterdagavond de prijsuitreiking zou moeten verlopen indien de koning inderdaad zelf de 36ste editie van de Koningscup wint. Vraag is of koningin Letizia dan de beker komt uitreiken, zoals haar schoonmoeder koningin Sofia in het verleden deed toen haar man koning Juan Carlos de cup op zijn naam schreef.

Anders dan haar schoonfamilie heeft Letizia geen enkele affiniteit met de zeilsport en ze heeft zich de afgelopen dagen ook niet laten zien bij de Koninklijke Zeilclub van Palma. In de koninklijke agenda is haar aanwezigheid bij de prijsuitreiking niet aangekondigd, maar wellicht kan een zege van Felipe haar alsnog verleiden.