Henrik had hand in ontwerp grafmonument

ROSKILDE – De Deense prins Henrik heeft zelf een belangrijke stem gehad in het ontwerp van het grafmonument waaraan de Deense kunstenaar Bjørn Nørgaard nu al vijftien jaar werkt en dat een plaats moet krijgen in de St Birgitte kapel van de kathedraal van Roskilde. Het was de bedoeling dat Henrik en echtgenote koningin Margrethe hun laatste rustplaats zouden krijgen in een glazen sarcofaag, waaraan nu in de Tsjechië wordt gewerkt.

Het Deense hof maakte donderdag verrassend bekend dat Henrik enige tijd geleden heeft besloten dat hij niet meer in Roskilde wil worden bijgezet uit onvrede over zijn achterstelling in het koningshuis, waar hij protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik komt, en het niet verlenen van de titel ‘koning-gemaal.’

Koningin Margrethe is niet blij met het besluit, maar accepteert het, zo liet een paleiswoordvoerder weten. Het Deense publiek reageerde op sociale media en de websites van kranten echter vol onbegrip. Op de vraag van diverse media of men het eens was met de beslissing van de prins, antwoordde 84 procent met ‘nee’.

Het kunstwerk van Bjørn Nørgaard, die eerder al nauw met de koningin samenwerkte bij het vervaardigen van wandtapijten voor paleis Christiansborg, zou volgens berekeningen van Deense media ruim drie miljoen euro kosten.