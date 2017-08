KOPENHAGEN – De Deense prins Joachim heeft vrijdag een diplomatiek antwoord gegeven op vragen van journalisten over het besluit van zijn vader prins Henrik niet begraven te worden in Roskilde. “Het is voor ons geen nieuws. Het is precies zoals mijn moeder zei: we zijn er allemaal van op de hoogte. Er valt dus niets meer over te zeggen”, aldus Joachim, die daarna het gesprek afbrak.

De prins, een fervent autoliefhebber, was bij en in het stadhuis van Kopenhagen voor de openingsreceptie van de Historische Grand Prix van Kopenhagen. Buiten bekeek Joachim, die beschermheer is van het evenement, een opstelling van deelnemende wagens en binnen sprak hij met leden van de organisatie en met deelnemers.

De Historische Grand Prix wordt dit weekeinde verreden in Bellahøj Park. Prins Joachim is elke dag van de partij, liet het Deense hof via de website weten.