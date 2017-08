PALMA – Het eerste deel van de zomervakantie van de Spaanse koning Felipe bestaat niet alleen uit zeilen en uitjes met zijn vrouw en dochters. Op Mallorca zijn er traditioneel ook een aantal verplichtingen, zoals een audiëntie met de lokale autoriteiten, een fotosessie voor de pers en een ontmoeting met de premier die daarvoor speciaal naar het eiland komt.

Vrijdag staat er een receptie op de agenda in het Koninklijk Paleis La Almudaina voor lokale bestuurders, maar ook voor vertegenwoordigers van het maatschappelijke, culturele en sportieve leven op de Balearen. Dit jaar zijn er bijna vijfhonderd uitnodigingen verstuurd. Onder de genodigden bevinden zich de tennissers Rafael Nadal en Carlos Moyá en de basketballer Alba Torrens.

Het paleis zorgt ervoor dat niet ieder jaar dezelfde mensen een uitnodiging krijgen voor de koninklijke ontvangst in het historische paleis. Het aantal uitnodigingen is sinds Felipe op de troon kwam ook flink verhoogd. Van rond de driehonderd in zijn eerste jaar naar bijna vijfhonderd nu. Zijn vader koning Juan Carlos hield het tijdens zijn regeringstijd bij een diner voor de lokale autoriteiten.

Naast koning Felipe en koningin Letizia is ook koningin Sofia bij de feestelijke ontvangst aanwezig. Koning Juan Carlos laat zich al een aantal jaren niet meer zien op Mallorca. Vorig jaar maakte hij alleen een uitzondering voor de viering van de tachtigste verjaardag van zijn zus prinses Pilar.