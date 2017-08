AMSTERDAM – De documentaire Diana: de geheime tapes is op woensdag 30 augustus te zien op SBS6. In Engeland is de veelbesproken film met niet eerder vertoond beeldmateriaal zondag te zien op Channel 4, ondanks een felle campagne van onder anderen de broer van Lady Di om de vertoning tegen te houden.

In ‘de geheime tapes’ spreekt Diana zelf openhartig over haar huwelijk met prins Charles, hun seksleven en zijn minnares. Het gaat om privéopnames door Diana’s spraakcoach. Tegenstanders van het uitzenden van de beelden stellen dat het openbaren van privémateriaal kwetsend is voor de nabestaanden en Diana’s privacy schendt.

Charles Spencer, Diana’s broer, probeert uit alle macht het vertonen van de beelden door Channel 4 tegen te houden. Een woordvoerster van SBS laat weten dat de Nederlandse vertoning daar niet van afhangt.